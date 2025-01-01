В Лысьвенском МО Прикамья увеличили размеры выплат за привлечение контрактников
Вербовщикам обещают от 200 до 250 тысяч рублей
В Лысьве пересмотрели систему материального стимулирования людей, которые помогают Минобороны РФ поставлять контрактников на СВО. Депутаты местной думы решили увеличить единовременные пособия для жителей округа, содействующих привлечению военнослужащих.
Сумма вознаграждения варьируется в зависимости от места прописки завербованного лица. Выплаты составляют 200 тыс. руб. для граждан, зарегистрированных в Пермском крае или не имеющих регистрации вовсе, и 250 тыс. руб. для контрактников из других регионов России, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает телеграм-канал «На местах».
Ранее действовавшие выплаты были значительно ниже и составляли 50 и 100 тыс. руб. соответственно. Финансирование осуществляется за счёт средств окружной администрации.
Отметим, подобные инициативы уже не первый год реализуются в Перми, Пермском, Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском и Соликамском городских округах.
