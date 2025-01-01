В Лысьвенском МО Прикамья увеличили размеры выплат за привлечение контрактников Вербовщикам обещают от 200 до 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Лысьве пересмотрели систему материального стимулирования людей, которые помогают Минобороны РФ поставлять контрактников на СВО. Депутаты местной думы решили увеличить единовременные пособия для жителей округа, содействующих привлечению военнослужащих.

Сумма вознаграждения варьируется в зависимости от места прописки завербованного лица. Выплаты составляют 200 тыс. руб. для граждан, зарегистрированных в Пермском крае или не имеющих регистрации вовсе, и 250 тыс. руб. для контрактников из других регионов России, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее действовавшие выплаты были значительно ниже и составляли 50 и 100 тыс. руб. соответственно. Финансирование осуществляется за счёт средств окружной администрации.

Отметим, подобные инициативы уже не первый год реализуются в Перми, Пермском, Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском и Соликамском городских округах.

Как ранее писал «Новый компаньон», в бюджете Пермского края на следующие три года заложено 74,1 млн руб. на предоставление единовременной выплаты при рождении ребёнка супругам военнослужащих, участвующих в СВО. В прошлом году в регионе было принято решение о внедрении новой формы поддержки участников СВО и их близких. Первоначально размер выплаты составлял 127,9 тыс. руб., а в бюджет на 2025 год на эти цели было выделено 13,4 млн руб. Впоследствии сумма выплаты была увеличена до 134,6 тыс. руб. В марте 2025 года депутаты заксобрания региона утвердили дальнейшее увеличение размера пособия до 140,1 тыс. руб.

