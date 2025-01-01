Алёна Бронникова За привлечение контрактников на СВО в Перми увеличат выплаты на 100 тысяч рублей Проект постановления находится на обсуждении Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Администрация Перми намерена увеличить выплаты за содействие в привлечении граждан, готовых заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО. Подготовлен соответствующий проект постановления.

Согласно документу, сумма выплаты в случае принятия постановления будет увеличена на 100 тыс. руб. — со 138 до 238 тыс. руб. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. Контроль исполнения предлагается возложить на заместителя главы администрации по безопасности Алексея Турова. На сайте мэрии указано, что проект в данный момент находится на обсуждении.

Напомним, единовременная денежная выплата за «содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ» в Пермском крае была установлена в 2024 году. Изначально её размер составлял 30 тыс. руб. Позже мэр Перми Эдуард Соснин установил для пермяков выплату за содействие в 120 тыс. руб. Финансовую поддержку могут получить граждане РФ, достигшие 18 лет, которые помогут заключить контракт с добровольцем.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском округе власти увеличили размер выплат для тех, кто помогает приводить людей для подписания контракта с Минобороны РФ, до 250 тыс. руб. вместо прежних 138 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.