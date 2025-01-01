Власти Перми будут платить по 120 тысяч рублей за привлечение контрактников на СВО Соответствующее постановление подписал Эдурад Соснин Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о единовременных выплатах в размере 120 тыс. руб. гражданам, которые будут помогать искать людей, готовых заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

Уполномоченным органом, который будет осуществлять выплаты, станет департамент общественной безопасности администрации Перми.

Постановление будет распространять своё действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2025 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2024 году была установлена единовременная денежная выплата за «содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ» в Пермском крае. Её размер составил 30 тыс. руб. Финансовую поддержку для граждан, которые помогут заключать контракты с добровольцами, могут получить граждане РФ, достигшие 18 лет, а деньги будут выплачивать через краевой минтербез.

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