Алёна Бронникова В Пермском крае продлят действие выплаты за привлечение контрактников на СВО Сумма составляет 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Действие единовременной денежной выплаты за «содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ» в Пермском крае предлагается продлить на 2025 год. Проект внесения соответствующих изменений в указ губернатора от 14 октября 2024 года появился на сайте краевого правительства.

Проект документа был опубликован 20 января. Дата направления заключения — 27 января. Принявший орган — Министерство территориальной безопасности Пермского края. Указ вступит в силу со дня его подписания и коснётся правоотношений, возникших с 1 января 2025 года.

Напомним, выплата была установлена на 2024 год. Её размер составляет 30 тыс. руб. Финансовую поддержку для граждан, которые помогут заключать контракты с добровольцами, смогут получить граждане РФ, достигшие 18 лет, а деньги будут выплачивать через краевой минтербез.

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