Жителям Прикамья начнут платить по 30 тысяч рублей за привлечение контрактников на СВО
Глава региона подписал соответствующий указ
Губернатор Пермского края подписал указ об установлении выплаты за «содействие в привлечении добровольцев для заключения контракта на военную службу».
Документ вступил в силу со дня подписания (14 октября) и будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 октября этого года.
Как ранее писал «Новый компаньон», о том, что власти Прикамья хотят ввести финансовую поддержку для граждан, которые помогут заключать контракты с желающими пойти служить на специальную военную операцию, стало известно в начале октября. Тогда на сайте регионального правительства появился проект решения.
Сообщалось, что выплату смогут получить граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, а деньги будут выплачивать через краевой минтербез.
Напомним, заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО могут россияне, иностранцы или лица без гражданства. Для жителей Прикамья, подписавших контракт, предусмотрена единовременная выплата в 400 тыс. руб. Столько же контрактнику выплатят из федерального бюджета.
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