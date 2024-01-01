В Прикамье будут платить 30 тысяч рублей за содействие в заключении контракта на СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Власти Пермского края планируют ввести финансовую поддержку для граждан, которые помогут заключать контракты с желающими пойти служить на специальную военную операцию.

На сайте правительства опубликован проект решения, согласно которому такие услуги будут оплачиваться по 30 тыс. руб. за человека. Получить выплату смогут граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Выплаты будут осуществляться через Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Добавим, такие поощрительные выплаты уже практикуются в других регионах.

Напомним, к заключению контракта с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции допускаются россияне, иностранцы или лица без гражданства. Ранее сообщалось, что для жителей края, подписавших контракт, предусмотрена единовременная выплата в 400 тыс. руб. Столько же контрактнику выплатят из федерального бюджета.

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