На выборах названия сквера за Театром-Театром в Перми зафиксирован вброс голосов Результаты голосования перепроверят

Администрация Перми

В Сети было зарегистрировано массовое голосование с фейковых профилей за один из вариантов названия сквера в 64-м квартале эспланады. Из-за вмешательства спам-роботов голоса в анкетировании были перепроверены. Об этом сообщается на портале «Управляем вместе».

Отмечается, что 8 октября было зафиксировано большое число голосов за один из предложенных вариантов. За него одновременно «проголосовали» с более 600 учётных записей, которые были сформированы на платформе через сервисы одноразовых email-адресов. Полный список таких сервисов, согласно требованиям платформы, был указан на странице опроса.

По данным портала «Управляем вместе», каждому участнику разрешён только один личный профиль. Применение нескольких учёток, одноразовых почтовых сервисов или софта для автоматизации операций, в том числе в опросах, не допускается и чревато блокировкой аккаунта.

Напомним, проголосовать могут все зарегистрированные пользователи. Опрос продлится до 22 октября. На выбор представлено шесть вариантов: «Вишнёвый сад», «Покровский сквер», «Сквер им. И.Т. Бобылёва», «Сквер им. С.Б. Наговицына», «Сквер Пирамида», «Сквер зрителей».

