Пермяков приглашают выбрать название сквера, расположенного в 64 квартале эспланады Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершился капитальный ремонт сквера в 64-м квартале эспланады. Подрядная организация обновила пешеходные дорожки, заменила асфальтобетонное и плиточное покрытия, провела модернизацию системы освещения. В рамках благоустройства восстановили газон, высадили деревья и кустарники, а также смонтировали сцену и установили малые архитектурные формы.

Теперь горожанам предстоит выбрать название для обновлённого сквера. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём Telegram-канале. Голосование стартовало на портале «Управляем вместе» и в его мобильном приложении (раздел « Голосуй »).





Проголосовать могут все зарегистрированные пользователи, а опрос продлится до 22 октября. На выбор представлено шесть вариантов:





— «Вишнёвый сад» — отсылка к знаменитой пьесе Антона Чехова, который бывал в Перми. Название также ассоциируется с расположенным рядом Театром-Театром, где ставили произведения драматурга.





— «Покровский сквер» — участок находится на улице Ленина, которая до 1920 года называлась Покровской и была главной улицей дореволюционной Перми с первыми каменными домами, церквями, банками и культурными объектами.





— «Сквер им. И. Т. Бобылёва» — в честь народного артиста СССР, режиссёра, педагога и многолетнего художественного руководителя Пермского академического театра драмы, лауреата Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.





— «Сквер им. С. Б. Наговицына» — посвящён известному пермскому барду Сергею Наговицыну, который жил неподалёку (ул. Петропавловская, 97). На ближайшем здании (ул. Крисанова, 17) даже размещён мурал с его изображением.





— «Сквер Пирамида» — отсылка к неофициальному названию соседних зданий, прижившемуся в городском обиходе.





— «Сквер Зрителей» — символизирует пространство встречи поклонников театрального искусства: сквер расположен между основным зданием Театра-Театра и его детской сценой «Театр-Тятрик», открытой в декабре 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.