Алёна Бронникова Резервный фонд Прикамья на 2026 год составит 9 млрд рублей На последующие два года – по 1,3 млрд рублей

Константин Долгановский

Резервный фонд правительства Прикамья на 2026 год составит 9 млрд руб. В последующие два года — по 1,29 млрд руб. ежегодно. Такие данные следуют из пояснительной записки к проекту краевого бюджета на ближайшие три года.

Резервный фонд предназначен для финансового обеспечения непредвиденных расходов. В том числе, на выполнение аварийно-восстановительных работ для ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

На текущий год главным финансовым документом на непредвиденные расходы предусмотрено 13,12 млрд руб. В течение года в бюджет два раза вносились правки, увеличившие резервный фонд сначала на 9 млрд, а затем ещё на 1 млрд руб. Отмечалось, что дополнительные средства предусмотрены для обеспечения устойчивости бюджета региона в условиях нестабильности и внешнего санкционного давления, а также для оказания мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев.

