Все социальные объекты в Перми подключены к отоплению Запущено 409 центральных тепловых пунктов

Константин Долгановский

В Перми к теплу подключили 100% объектов социальной сферы: школы и детские сады, учреждения здравоохранения. Как сообщает пресс-служба администрации города, запущены все 409 центральных тепловых пунктов.

Отопление также запустили почти во все жилые дома. Отдельные адреса власти взяли на контроль.

«Подача тепла в городе ведётся постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает до трёх недель. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу», — отмечают в мэрии.

В случае возникновения проблем, связанных с некачественным предоставлением коммунальной услуги по отоплению? пермяки могут обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организации, а также на «горячие линии» в районных администрациях и департаменте ЖКХ. Ответственность за своевременный пуск тепла лежит на обслуживающих организациях.

В этом году отопление в соцобъекты начали подавать раньше, не дожидаясь стабильного снижения температуры воздуха, когда средний суточный показатель держится ниже +8° в течение пяти дней подряд.

