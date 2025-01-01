В Пермском крае заработали «горячие линии» по отоплению Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

В связи с началом отопительного периода в Пермском крае организована работа «горячих линий» для населения, сообщили в МинЖКХ региона.

При этом чиновники напомнили алгоритм действий при возникновении проблем с теплоснабжением. Первым делом жителям следует обращаться в диспетчерскую службу управляющей компании или поставщика ресурсов, и только в случае отсутствия ответа рекомендуется звонить в администрацию. Контактная информация «горячих линий» доступна на официальных веб-сайтах администраций. График работы «горячих линий»: по будням с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00.

Пермяки могут обращаться в администрацию своего района, а также в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми: 212-77-59; 210-18-07; 212-14-39.

По вопросам подключения отопления также функционирует справочная служба Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края: 258-36-09 (добавочные 235, 236).

При обращении необходимо назвать адрес, описать суть проблемы и, если хотите, оставить свои контакты.

Также власти напомнили, что в первую очередь отопление подается социальным учреждениям (школы, больницы, детские сады). В многоквартирные дома тепло приходит поэтапно. Полная настройка систем и достижение нормативных показателей обычно занимает около 2-3 недель.





