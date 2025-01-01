В Перми начали подключать к отоплению социальные объекты Тепло пришло в две больницы, где есть пациенты после операций Поделиться Твитнуть

В Перми началось постепенное включение отопления. Сейчас отопление функционирует только в двух медицинских учреждениях, где находятся отделения для пациентов, перенесших операции. Как сообщает «Вести-Пермь», эта мера предпринята для предотвращения переохлаждения пациентов.

Официальное начало отопительного сезона устанавливается городской администрацией. Ключевым фактором для этого является стабильное снижение температуры, при котором средняя суточная температура воздуха держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд.

Администрация напоминает, что в приоритетном порядке будут подключаться социально значимые объекты: больницы, детские сады, школы, высшие учебные заведения, колледжи и учреждения культуры. Лишь после этого отопление появится в жилых домах.

Всего в Перми к централизованной системе теплоснабжения будет подключено около 700 объектов социальной сферы, свыше 200 образовательных учреждений, 18 учреждений культуры и почти 5,5 тыс. многоквартирных домов.

По вопросам, связанным с подачей тепла, жителям следует обращаться в обслуживающую компанию — управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Если проблема не будет решена, можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) или Тепловую справочную службу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.