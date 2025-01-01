Суд признал банкротом погибшего в Перми следователя Евгения Серёдкина Решение вынесено 8 октября Поделиться Твитнуть

Евгений Середкин

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В среду, 8 октября, Арбитражный суд Пермского края вынес решение о признании финансовой несостоятельности Евгения Серёдкина — бывшего начальника следственного отдела по Свердловскому району, трагически погибшего в прошлом году. Параллельно суд утвердил порядок продажи активов для погашения задолженности. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Инициатором банкротного процесса выступила экс-супруга Серёдкина Елена Гришина, действующая в интересах их двоих несовершеннолетних детей. Общий размер обязательств перед кредиторами достиг 4,6 млн руб.

Напомним, что гибель Серёдкина 9 сентября прошлого года носила насильственный характер. Алексей Головин, нынешний муж Гришиной, совершил убийство, нанеся потерпевшему 81 удар топором. Преступник полностью признал свою вину и получил 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.

