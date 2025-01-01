Убийцу пермского следователя осудили на 17 лет Алексей Головин будет отбывать наказание в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский краевой суд приговорил пенсионера Росгвардии Алексея Головина к 17 годам лишения свободы и 1 году ограничения свободы за убийство следователя СК Евгения Середкина. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Обвинительный вердикт судья вынес 17 января. Суд также обязал Головина выплатить отцу Середкина 2 млн руб., а детям убитого — по 2 млн 925 тыс. руб.

В ходе судебного процесса гособвинение требовало назначить обвиняемому 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и три года ограничения свободы, а также удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального ущерба.

Защита настаивала на более мягком наказании, поскольку причиной преступления стало аморальное поведение убитого, применявшего насилие к своей бывшей супруге.

На прошлой неделе, выступая на суде с последним словом, Головин сказал, что глубоко раскаивается в жестоком поступке, которым он хотел «положить конец домашней тирании, творимой на протяжении многих лет убитым человеком». Он также заявил, что «долгое время пытался оградить свою семью исключительно законными и мирными способами, но всё безуспешно».

Напомним, жестокое убийство случилось в ночь на 10 сентября. Алексей Головин взял топор и пришёл к дому следователя Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда Середкин вышел проверить щиток, ударил его топором. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Убийство произошло в присутствии детей. После преступления Головин сам сообщил о случившемся в полицию.

Следком по региону возбудил уголовное дело по факту убийства, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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