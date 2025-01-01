Елена Синица Обвиняемый в убийстве пермского следователя выступил с последним словом в суде Приговор ему вынесут 17 января Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

Приговор экс-сотруднику Росгвардии Алексею Головину, обвиняемому в убийстве пермского следователя, вынесут 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пермский краевой суд.

В пятницу, 10 января, обвиняемый выступил с последним словом в суде.





«Я глубоко раскаиваюсь в содеянном жестоком поступке. В зале суда было сказано о хладнокровной расправе. Да, это действительно было. В тот момент я ошибочно полагал, что это единственно верный поступок, совершив который я положу конец домашней тирании, творимой на протяжении многих лет убитым мной человеком. Говоря "человеком", я давно оставил свои оценочные критерии, применяемые к нему. Прежде всего, убитый был человеком, и лишать его жизни я не имел ни малейшего права», — приводит слова Головина 59.ru.





Он также добавил, что не является сторонником решения проблем методом применения силы.





«Долгое время пытался оградить свою семью исключительно законными и мирными способами, но всё безуспешно. И в один момент случился надлом, преодолеть который я не смог. Оказался слаб», — добавил мужчина.





Он отметил, что шёл на преступление осознанно и готов понести наказание. Кроме этого, мужчина попросил рассмотреть возможность смягчения приговора, если таковая есть.





Ранее сообщалось , что прокуроры требовали назначить ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и три года ограничения свободы, а также удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального ущерба.

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