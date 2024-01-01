Обвиняемого в убийстве пермского следователя предложили приговорить к 19 годам лишения свободы Защитник настаивает на более мягком наказании Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

В Пермском краевом суде прошли прения по делу против пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который обвиняется в жестоком убийстве Евгения Середкина, начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми.

Головин признался в том, что ударил жертву несколько раз топором на глазах у детей. Прокуроры требуют назначить ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и три года ограничения свободы, а также удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального ущерба. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно мнению прокуратуры, смягчающими обстоятельствами являются его добровольное признание, активное содействие следствию, наличие двоих детей и участие в боевых действиях. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Защитник подсудимого обратилась к суду с просьбой применить ст. 64 УК РФ, настаивая на более мягком наказании, чем то, что предусмотрено за данное преступление. По её мнению, причиной для совершения деяния стало аморальное поведение убитого, так как Середкин применял насилие к своей бывшей супруге.

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