Приговор руководству пермской «Телты» по делу о хищении 33 млн рублей огласят 10 октября Прокуратура запросила фигурантам сроки до девяти лет Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

В Мещанском районном суде Москвы 7 октября состоялись прения по уголовному делу о хищении 33,8 млн руб. при исполнении гособоронзаказа руководством пермского телефонного завода «Телта». Следствие считает, что средства были похищены при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов ТА-88.

Как пишет «Коммерсанъ», Главная военная прокуратура потребовала признать бывших генерального директора предприятия Алексея Высокова, совладельца Игоря Морозова, главного бухгалтера Елену Гришину и ведущего военного специалиста Минобороны России Алексея Пальмова виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, руководство завода умышленно завысило цену производства телефонных аппаратов и заменило отечественные комплектующие на более дешёвые аналоги из Китая, а сэкономленные деньги присвоило. Это подтвердилось результатами финансовой экспертизы, показаниями свидетелей и признавшего вину Пальмова. Остальные подсудимые вину не признали.

Прокуратура, сообщает издание, потребовала приговорить Морозова к восьми годам заключения, Пальмова к пяти с половиной годам, Высокова и Гришину с учётом ранее полученных сроков за взятки — к девяти и восьми с половиной годам колонии общего режима. Оглашение приговора состоится 10 октября.

Высоков и Гришина также проходят по делу о взятке экс-начальнику Главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Суд отправил их в колонию на семь лет и назначил штрафы по 2,5 млн руб. каждому.

