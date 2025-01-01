Топ-менеджеров пермской «Телты» на семь лет отправили в колонию Ранее суд назначал им штрафы в 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему директору Пермского телефонного завода «Телта» Алексею Высокову и его главному бухгалтеру Елене Гришиной. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Решением суда Высоков и Гришина отправлены в колонию на семь лет . Ранее суд первой инстанции назначил им штрафы по 2,5 млн руб. каждый.





Ужесточение приговора связано с обжалованием решения Солнечногорского гарнизонного военного суда, который признал Алексея Высокова и Елену Гришину виновными в даче взяток начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. Взятки передавались в 2019, 2021 и 2023 годах в виде телевизора, самоката и квадрокоптера.





Общую стоимость техники оценили в 170 тыс. руб. Обвинение утверждало, что взятки предназначались для помощи «Телте» в получении гособоронзаказа и увеличения объёма поставляемой продукции.





Сообщается, что Высоков и Гришина вину признали частично. Защита Алексея Высокова и Елены Гришиной планируют обжаловать приговор в новосибирском Кассационном военном суде.





Начальник одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергей Слюсарь приговорён к 7,5 годам лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.