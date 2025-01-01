Алёна Бронникова На ремонт очистных сооружений в Чайковском Пермского края направят 4 млрд рублей Завершение работ запланировано в 2028 году Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

На реализацию регионального проекта «Вода России» в течение ближайших трёх лет в Пермском крае запланируют 4,28 млрд руб. В частности, на реконструкцию очистных сооружений Чайковского, которые планируется передать впоследствии в собственность края, направят 4,18 млрд руб.

«В рамках направления «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» на 2026-2028 годы в соответствии с адресной инвестиционной программой Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию очистных сооружений в Чайковском в общем объёме 4,19 млрд руб.», — сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

В следующем году на реализацию проекта направят 1,19 млрд, из них 714,4 млн руб. — федеральных средств, 476,2 млн — региональных. В 2027 году направят 2,34 млрд руб., 1,4 млрд — из федерального бюджета, 935,4 млн — из краевого. Ввод объекта запланирован на 2028 год, на этот год запланировано 660,1 млн руб., из которых 396 млн — средства федерального бюджета, 264 млн — регионального.

Также в рамках проекта «Вода России» предусмотрят 18,7 млн руб. в 2027 году и 75 млн руб. в 2028-м на расчистку Сылвы от с. Филипповка до д. Шаква в Кунгурском округе. Проект отобран на федеральном уровне.

Напомним, в сентябре депутаты краевого заксобрания поддержали законопроект о передаче властных полномочий от органов местного самоуправления в Чайковском органам государственной власти Пермского края в области обеспечения населения водой и отвода сточных вод. Планируется, что впоследствии имущественный комплекс будет передан в собственность края. Это необходимо для реконструкции очистных сооружений округа по федеральной программе.

В краевом бюджете также в рамках капремонта объектов по перераспределённым полномочиям между органами местного самоуправления и органами госвласти Пермского края на обновление трёх гидротехнических сооружений в Чайковском запланировано 1,4 млрд руб. на 2026-2028 годы.

