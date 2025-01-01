Алёна Бронникова На ремонт переданных властям Прикамья ГТС в Чайковском направят 1,4 млрд рублей Запланирован капремонт трёх сооружений Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

Из бюджета Прикамья в трёхлетнем периоде планируют выделить на капитальный ремонт трёх гидротехнических сооружений (ГТС) в Чайковском 1,4 млрд руб. Расходы будут направлены на капремонт объектов по перераспределённым полномочиям между органами местного самоуправления и органами госвласти Пермского края.

Согласно пояснительной записке, проектом бюджета в 2026 году предусмотрено 596,4 млн руб., в 2027-м — 697 млн руб., в 2028-м — почти 110 млн руб.

Кроме того, в рамках регионального проекта по обеспечению безопасности ГТС Чайковскому округу выделят субсидию в 16,6 млн руб. в 2026 году. Средства будут направлены на завершение работ первого этапа реконструкции берегоукрепительных сооружений — на реконструкцию берегоукрепления № 1 в Чайковском.

В сентябре депутаты краевого заксобрания поддержали законопроект о передаче властных полномочий от органов местного самоуправления в Чайковском органам государственной власти Пермского края в области обеспечения населения водой и отвода сточных вод, а впоследствии и имущественного комплекса. По словам чиновников, это необходимо для реконструкции очистных сооружений округа по федеральной программе.

