Алёна Бронникова Заксобрание Прикамья поддержало передачу очистных сооружений Чайковского в край Это необходимо для реконструкции объекта Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

Заксобрание Пермского края поддержало проект закона о передаче очистных сооружений Чайковского округа из муниципальной в краевую собственность. Документ прошёл второе чтение 18 сентября.

Как сообщалось ранее, данная мера необходима для реконструкции очистных сооружений в рамках федеральной программы. Законопроект предполагает передачу властных полномочий от органов местного самоуправления органам государственной власти Пермского края в области обеспечения населения водой и отвода сточных вод, а впоследствии и имущественного комплекса в собственность региона.

Передача полномочий вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать бессрочно. При этом, по словам чиновников, негативных последствий для жителей округа не предвидится. Штатная численность предприятия сохранится, изменится только организационно-правовая форма.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.