Алёна Бронникова Власти не ожидают негативных последствий от передачи очистных сооружений Чайковского в край Штатная численность предприятия сохранится Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

Отрицательных последствий для населения Чайковского округа от передачи полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, а также имущественного комплекса на краевой уровень не ожидается. Об этом в ходе обсуждения вопроса на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края сообщила глава регионального минЖКХ Наталья Киселёва.

«Думаю, никаких негативных последствий для жителей округа не предвидится. Муниципальное предприятие со своей штатной численностью и с фактическим составом полностью остаётся, сохраняется. Поменяется организационно-правовая форма», — рассказала министр, отвечая на вопросы депутатов.

Она обратила внимание, что вопрос передачи полномочий связан с учётом одобрения заявки Пермского края по предоставлению средств субсидии из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений. Поскольку федеральными правилами установлено, что очистные сооружения должны быть в государственной собственности, региональное правительство вышло с предложением о перераспределении полномочий.

Депутаты также поинтересовались, будет ли масштабирован такой опыт на другие территории Пермского края. По словам министра, в федеральной программе «Вода России» могут участвовать сооружения только первой категории, в Прикамье таким критериям соответствуют только сооружения в Перми, Березниках и Чайковском. Реконструкция сооружений по первым двум муниципалитетам будет реализована в рамках других направлений.

По итогам рассмотрения вопроса на пленарном заседании 21 августа депутаты одобрили законопроект в первом чтении. В случае его принятия передача полномочий вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать бессрочно.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 21 августа отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Елена Зырянова (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Дмитрий Пылёв (отпуск) и Владимир Чулошников (временная нетрудоспособность).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.