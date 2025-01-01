В Перми приступили к сносу аварийных домов по проекту КРТ у стадиона «Кама» Реновацией территории займётся девелоперская группа «Нова&Проформика» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено местным жителем

В Свердловском районе Перми снесли аварийный расселённый дом по ул. Краснополянской, 24. Об этом сообщают местные жители. Участок, на котором находилось здание, входит в границы комплексного развития территории. Реновацией займётся девелоперская группа «Нова&Проформика».

Фото: материалы комиссии по ПЗЗ

Напомним, в сентябре 2023 года был представлен проект освоения территории на месте стадиона «Кама» (ул. Краснополянская, 17). В планах застройщика возвести здесь новый спортивный комплекс, а на его окраинах — жилые дома.

Инвестор обратился в комиссию по ПЗЗ с предложением установить градостроительное зонирование, предполагающее комплексное развитие 19 участков, в том числе территории стадиона «Кама», общей площадью 8,56 га. В границы застройки вошли участки под бассейном, клубом «Искорка» и малоэтажными домами на улицах Пихтовой и Краснополянской и в Ашапском переулке, а также ближайшие свободные площади.

Девелопер отметил, что приоритетом в данном проекте является наполнение м/р Владимирский инфраструктурой и расселение здесь ветхих домов. Бассейн «Кама» планируется оставить на прежнем месте. Кроме спортивного комплекса с футбольным полем и спортивными площадками, здесь могут появиться объекты школьного и дошкольного образования и новая улично-дорожная сеть.

В августе 2024 года краевым минимущества была утверждена документация по планировке территории. Площадь зоны планируемого многофункционального спортивного комплекса составит 14,8 тыс. кв. м, в том числе нежилые здания высотой до трёх этажей площадью 2,8 тыс. кв. м, здания до одного этажа площадью 4,7 тыс. кв. м и плоскостные спортивные сооружения — 7,3 тыс. кв. м. В первую очередь здесь запланировано переустройство линейных объектов инженерной инфраструктуры, затем возведение спорткомплекса с парковкой и перевод помещений клуба «Искорка», после этого — снос здания клуба «Искорка» и строительство стадиона.

