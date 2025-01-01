В расписание пермских автобусов внесут корректировки Изменения коснутся пяти маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 7 октября скорректируют расписание рейсов нескольких маршрутов общественного транспорта. Департамент транспорта предупредил об изменениях в расписании пяти маршрутов автобусов.

В частности, с 7 октября для удобства пересадки на автобусы №85 пассажиров, пользующихся автобусами №51, на маршруте введут дополнительную остановку «Театральный сад». По будням с 8 октября скорректируют расписание в утренние часы пик для автобусов №3 и в течение всего дня для автобусов №32.

Кроме того, с 9 октября будут внесены корректировки в расписание автобусов № 11 и в расписание рабочих дней автобусов №13. Отмечается, что изменения вносятся по просьбам пассажиров.

Ранее из-за ремонтных работ на путепроводе по ул. Монастырской в Перми ввели изменения в маршруты автобусов №3, 51 и 71. Для проезда к Речному вокзалу и станции Пермь I был введён автобусный маршрут № 85. Также с начала октября изменились маршруты следования автобусов №11, 13, 19 и 30. Автобусы №11 теперь ходят до м/р Ива-1 (ЖК «Погода»), автобусы №13 — до «М/р Садовый».

