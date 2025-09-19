В Перми путепровод на Монастырской с 20 сентября закрывают на ремонт Конечной остановкой автобусов трёх автобусов станет «Сквер Решетникова» Поделиться Твитнуть

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, из-за ремонтных работ на путепроводе по ул. Монастырской с 20 сентября движение трёх автобусных маршрутов — №3, 51 и 71 — будет временно ограничено. Конечной остановкой для них станет «Сквер им. Решетникова».

Для проезда к Речному вокзалу и станции Пермь I чиновники рекомендуют пермякам воспользоваться новым автобусным маршрутом №85, курсирующим между «Станцией Пермь I» и «Сквером имени Решетникова».

Интервал движения автобусов №85 составит 5 минут в часы пик и 10 минут в остальное время.

Автобусы малого класса будут объезжать закрытый участок по ул. Монастырской — на участке от Дома Мешкова до Речного вокзала, где проводятся работы по реконструкции путепровода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.