В Перми закрывается автобусный маршрут №30 Ещё три маршрута будут продлены

Константин Долгановский

С 1 октября в Перми изменится работа четырёх автобусных маршрутов: №11, 13, 19 и 30. Информация предоставлена городским департаментом транспорта. Основные перемены затронут пассажиров, проживающих в м/р Садовый.

Автобус №11 теперь будет следовать до м/р Ива-1 (ЖК «Погода»), проезжая через остановочный пункт «Школа №135». Данное изменение направлено на улучшение транспортной доступности учебных заведений, расположенных в м/р Садовый, а также на снижение загруженности маршрута №81. Кроме того, у жителей м/р Ива-1 (ЖК «Погода») появится прямой маршрут в Индустриальный район и м/р Парковый.

Для поездок в Индустриальный район жители Садового смогут воспользоваться маршрутом №13, чей путь также будет продлён. Он будет курсировать между «Песьянкой», «Планетой» и "М/р Садовый".

Маршрут №19 будет продлён от остановочного пункта «Печатная фабрика Гознак» до «Улицы Куфонина» в м/р Парковый. Часть рейсов будут выполнять функцию маршрута «19к» до «Тенториума». Маршрут №30 прекратит свою работу, его функционал возьмёт на себя маршрут №19.

