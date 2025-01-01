Алёна Бронникова Суд увеличил начальную цену Porsche жены экс-председателя Экопромбанка в Прикамье Вопрос рассматривался в рамках дела о банкротстве Татьяны Мазуки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края в сентябре рассмотрел заявление бывшей начальницы казначейства и жены экс-главы правления Экопромбанка Татьяны Мазуки о разрешении разногласий относительно определения начальной цены продажи автомобиля в рамках дела о банкротстве. Информация об этом содержится в картотеке суда.

В 2023 году Татьяна Мазука была признана несостоятельной, сумма требований ОАО АКБ «Экопромбанк» составила 56,6 млн руб. Весной была введена процедура реструктуризации долгов, а осенью была открыта процедура реализации имущества.

Осенью 2024 года Мазука направила в суд заявление о признании недействительным решения собрания кредиторов, которым было утверждено положение о порядке реализации её автомобиля Porsche Cayenne, в связи с тем, что между кредитором, арбитражным управляющим и должником имеются разногласия относительно начальной цены его продажи. Суд принял его к рассмотрению, а также ввёл обеспечительные меры, приостановив проведение торгов по продаже предмета спора.

В сентябре 2025 года Мазука направила в суд ходатайство о проведении экспертизы, чтобы оценить техническое состояние автомобиля и установить с учётом этого его рыночную стоимость. Представитель кредитора возражал против назначения судебной экспертизы.

Суд установил, что собранием кредиторов начальная цена продажи автомобиля была установлена в размере 2,3 млн руб. В ноябре 2024-го финансовый управляющий был освобождён от исполнения своих обязанностей, по жалобе Мазуки на его действия (бездействие) был установлен факт использования транспортного средства, составляющего конкурсную массу, в результате чего уменьшалась его стоимость. Его действия были признаны ненадлежащим исполнением обязанностей управляющего.

Новый финансовый управляющий обратился в оценочную компанию, оценившую рыночную стоимость автомобиля в 2,3 млн руб. Мазука утверждала, что рыночная стоимость спорного автомобиля на декабрь 2023 года составляла 4,3 млн руб., однако доказательств несоответствия предложенной цены реализации имущества не предоставила.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении ходатайства должника о назначении судебной оценочной экспертизы для определения начальной цены продажи имущества, начальную цену продажи автомобиля установил в 2,3 млн руб. и отменил обеспечительные меры. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, Экопромбанк прекратил свою деятельность в 2014 году, когда у него отозвали лицензию из-за нарушений законодательства и невозможности расплатиться с кредиторами. Председателя правления коммерческой организации Андрея Туева осудили на семь лет лишения свободы и оштрафовали на 300 тыс. руб. за хищение 249 млн руб. у банка и превышение должностных полномочий, в 2024 году он вышел по УДО. В сентябре 2025-го Экопромбанк направил в суд иск с требованием признать Туева банкротом.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.