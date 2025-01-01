Алёна Бронникова За два года в Перми установят архитектурную подсветку на 60 домах В краевом бюджете для этого предусмотрят почти 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В течение ближайших двух лет в Перми планируют установить архитектурную художественную подсветку на 60 фасадах зданий и 237 опорах наружного освещения. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту краевого бюджета до 2028 года.

«За два года планируется выполнить работы по размещению архитектурной подсветки на фасадах административных, жилых объектов (зданий) в Перми на 60 зданиях и 237 опорах наружного освещения», — отмечается в документе.

В бюджете Пермского края на эти цели предлагается предусмотреть почти 1 млрд руб. Из них в следующем году работы профинансируют на 661,8 млн руб., в 2027-м — 302,1 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что часть средств в региональном бюджете на 2025 год была перераспределена со статьи расходов по благоустройству парка «Балатово» на работы по обустройству архитектурной подсветки в Перми. На это было направлено 96,2 млн руб.

Позже власти объявили конкурс на установку подсветки для 25 зданий на улицах Ленина, Сибирской и Чернышевского. Начальная цена контракта составила 349,7 млн руб. Работы должны завершиться до конца года.

