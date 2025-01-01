Архитектурную подсветку домов в центре Перми оценили в 349 млн рублей Для каждого праздника разработан уникальный сценарий освещения Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Перми власти объявили открытый конкурс на установку архитектурного освещения на улицах Ленина и Сибирской. Согласно информации на сайте госзакупок, стартовая стоимость контракта составляет 349 млн 741,7 тыс. руб.

Техническое задание предусматривает создание подсветки на фасадах ряда зданий, расположенных по адресам: ул. Ленина, 7а, 9, 15, 16, 18, 20, 57, 59, 75, 79, 28, 39, 40, 50, 52а; ул. Сибирская, 1, 4а, 15, 17, 27а, 29, 55, 27, 61; ул. Чернышевского, 23.

Подрядчиком должен быть разработан, согласован с заказчиком и запрограммирован набор сценариев в количестве не менее 14 штук для следующих праздников: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, День защиты детей, День России и День города, День молодёжи, День государственного флага РФ, День знаний, День народного единства и др.

В рамках контракта подрядчик должен будет выполнить комплекс работ, включающий монтаж оборудования, пусконаладочные работы, прокладку кабельных линий, установку шкафов управления и монтаж осветительных приборов.

Рабочая документация для работ была подготовлена ИП Яцук Антон Сергеевич (для 21 объекта) и ООО «Эксперты Прикамья» (для пяти объектов).

Подрядчик должен определиться 21 октября. Период выполнения работ определен с 1 ноября по 25 декабря.

