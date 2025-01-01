Алёна Бронникова Вместо ремонта парка Балатово власти профинансируют подсветку зданий в Перми В 2025 году перераспределят 96 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Власти Пермского края предложили выделить в региональном бюджете 96,2 млн руб. в 2025 году на устройство архитектурной подсветки фасадов административных и жилых зданий в Перми. По информации, опубликованной в документации к проекту изменений, для этого на указанную сумму уменьшат бюджетные ассигнования по капремонту ПКиО «Балатово».

«Проектом предлагается перераспределить расходы, предусмотренные Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в объёме 96,2 млн руб.: с расходов на развитие городского пространства (по направлению «Капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово») на архитектурную подсветку фасадов административных, жилых объектов (зданий) в Перми», — отмечается в документе.

Предложение связано с тем, что на устройство подсветки зданий уже разработана проектно-сметная документация. В данный момент власти готовы приступить к проведению строительно-монтажных работ, в том числе к закупке необходимого для этого оборудования.

В действующем бюджете Прикамья на софинансирование с муниципалитетом работ по архитектурной подсветке зданий в Перми было выделено более 1 млрд руб. На 2025 год запланировано 619,6 млн, на 2026 год - 661,8 млн руб. В случае принятия изменений сумма выделенных средств на подсветку в текущем году составит 716,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства в Балатовском парке появились новые арт-объекты. От ДКЖ до ул. Подлесной установлены фигуры животных, выполненные из природных материалов. Кроме скульптур, в парке обустроены входные группы, читальня, спортивная и детская площадки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.