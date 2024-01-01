Алёна Бронникова На архитектурную подсветку в Перми из краевого бюджета направят 1 млрд рублей Софинансирование запланировано до 2026 года Поделиться Твитнуть

фото: ООО «СТК МТ Электро»

На архитектурную подсветку фасадов административных и жилых зданий в Перми из краевой казны в течение двух ближайших лет планируется направить ещё 1,08 млрд руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья на 2025-2027 годы.

Как следует из документа, в 2025 году регион выделит 419,61 млн руб.. в 2026 — 661,84 млн руб. Проект по архитектурной подсветке был запланирован в рамках подготовки к 300-летию Перми. Согласно условиям, средства из краевого бюджета выделяются в рамках софинансирования проекта с муниципалитетом, 95% от суммы стоимости проекта предусматривается краем.

Ранее сообщалось, что архитектурную подсветку зданий в Перми признали лучшей в России. В сентябре состоялась церемония награждения победителей Евразийской премии «Золотой Фотон. Выбор умного города». В категории «Проект года» в номинации «Создание единой светоцветовой среды» победителем стал проект «Световой мастер-план Перми».

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