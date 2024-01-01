Архитектурная подсветка в Перми признана лучшей в России Состоялась церемония награждения победителей главной отраслевой премии «Золотой Фотон. Выбор умного города» Поделиться Твитнуть

фото: ООО «СТК МТ Электро»

В Москве 17 сентября состоялась церемония награждения победителей главной отраслевой Евразийской премии «Золотой Фотон. Выбор умного города». К участию в ней ежегодно приглашаются компании-производители продукции, поставщики решений и услуг для умного города в области светотехники, электротехники, автоматизации, систем безопасности, комфортной городской среды.

В категории «Проект года» в номинации «Создание единой светоцветовой среды» победителем признан проект «Световой мастер-план Перми» ООО «СТК МТ Электро».

Как сообщили Надежда Белых, архитектор Светотехнической компании «МТ Электро», Пермь является примером города с разработанной и продуманной концепцией световой среды. Перед началом работ по концептуальным решениям, был проведён всесторонний анализ проектируемого центрального планировочного района, включающий визуальное обследование, историческое обследование объектов культурного наследия и достопримечательных мест, разработанные к этому времени проектные и предпроектные решения по отдельным зданиям и территориям, а также нормативно-правовые документы Пермского края. В мастер-плане проработаны 470 зданий с архитектурно-художественной подсветкой, объединённые в 9 световых ансамблей, 30 объектов ландшафтного освещения, 37 улиц общей протяжённостью 79,7 км, Коммунальный мост с архитектурным освещением и праздничной иллюминацией, подобрана типология и дизайн осветительных установок для уличного и паркового освещения. Для основных гостевых улиц разработана система праздничной иллюминации.

фото: ООО «СТК МТ Электро»

Согласно документации, в Перми СТК "МТ Электро" уже выполнила архитектурно-художественного освещение Коммунального моста и более чем 70 объектов Комсомольского проспекта, в том числе 13 объектов культурного наследия, а также архитектурно-художественного освещение 10 зданий, расположенных в центре города, на эспланаде. Все системы освещения объединены единой системой управления, для которой прописаны 15 световых сценариев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.