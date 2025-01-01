Алёна Бронникова Пермская галерея ищет поставщика установки досмотра багажа Стоимость оборудования оценили в 4,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Пермская художественная галерея ищет подрядчика на поставку в новое здание на ул. Советской одноракурсной рентгенотелевизионной установки досмотра багажа конвейерного типа. Начальная цена контракта составляет 4,8 млн руб.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, поставщика определят 10 октября. Срок поставки интроскопа — 30 календарных дней с момента заключения договора, срок исполнения контракта — 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в новом здании галереи завершён монтаж выставочных конструкций для первой выставки «Дом». Выставка посвящена теме дома в искусстве. Гости смогут увидеть около 170 экспонатов, среди них живопись русских и советских художников, произведения прикладного искусства XIX-XX веков и скульптуры.

В сентябре Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения галереи. В ходе инспекции теплопотребляющей установки здания эксперты ведомства подтвердили соответствие объекта актуальным законодательным нормам и не обнаружили каких-либо отклонений.

