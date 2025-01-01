Ростехнадзор разрешил эксплуатацию системы отопления галереи в Перми Пермская государственная художественная галерея готовится к открытию Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Западно-Уральское подразделение Ростехнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения для самого большого художественного музея Урала, расположенного в Перми.

В ходе инспекции теплопотребляющей установки здания Пермской государственной художественной галереи эксперты ведомства подтвердили соответствие объекта актуальным законодательным нормам и не обнаружили каких-либо отклонений.

В результате проведенной проверки, управление выдало официальное разрешение на эксплуатацию данного объекта.

Новый архитектурный ансамбль Пермской государственной художественной галереи, занимающий пять этажей и имеющий площадь 21,6 тыс. м², возведён на «Заводе Шпагина». Этот комплекс, признанный археологическим памятником как «Егошихинский медеплавильный завод-поселение», является крупным художественным музеем в России, представляющим 15 различных экспозиционных зон, 62 тыс. экспонатов из российских регионов и 90 стран. Прогнозируется, что он привлечёт до 250 тыс. туристов ежегодно.

