В новом здании Пермской галереи завершили монтаж конструкций для первой выставки

Фото: Евгения Гильдебрандт / t.me/permartmuseum

В новом здании Пермской галереи завершён монтаж выставочных конструкций для первой выставки «Дом». Об этом сообщает галерея в своих социальных сетях.

Первая выставка в стенах новой галереи посвящена теме дома в искусстве. Архитектор экспозиции Никита Гойнов создал жилые пространства дома: гостиную, столовую, кабинет, детскую, будуар и террасу. На выставке будет показана мебель из собрания галереи: буфет 1870-годов, кресла и стулья с резными спинками, отреставрированные предметы гарнитуры.

Фото: Евгения Гильдебрандт / t.me/permartmuseum





Публика сможет увидеть порядка 170 экспонатов из коллекции Пермской художественной галереи. Среди них — живопись русских и советских художников — Игоря Грабаря, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Моравова, Петра Петровичева, Александра Савинова, Ивана Борисова, Александра Репина и др. Кроме того, выставка содержит рисунки и гравюры Иллариона Голицына, Анатолия Каплана, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной, произведения прикладного искусства XIX-XX веков и скульптуры.

Евгения Гильдебрандт / t.me/permartmuseum

