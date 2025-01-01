В Прикамье действует режим беспилотной опасности Он был введён около 7 часов утра Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». Это значит обнаружены угрозы, исходящей от беспилотников. Информацию об этом распространил минтербез региона около 7 часов утра 6 октября.

Граждан призвали быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.

Власти также напомнили о мерах предосторожности при налёте дронов. В памятке для населения эксперты советуют для укрытия от БПЛА использовать прочные строения в качестве защиты: цокольные этажи, подземные стоянки для автомобилей, подземные переходы, а также гаражные боксы. В квартирах следует укрыться в ванной комнате, коридоре, других помещениях без окон и с несущими стенами. Следует лечь на пол, закрыть голову руками.

Желательно покинуть верхние этажи зданий, но не пользоваться при этом лифтами.

Если вы увидели дрон, нужно незамедлительно позвонить по номеру 112 в службу спасения и сообщить о ситуации.

Очень важно не подходить близко к упавшему БПЛА (расстояние должно быть не менее 100 м) и не пользоваться средствами коммуникации (сотовыми телефонами, радиостанциями) рядом с ним. Запрещено самостоятельно пытаться уничтожить дрон.

Напомним, последний случай атаки с использованием БПЛА произошёл в Пермском крае в минувшую пятницу, 3 октября, в Березниках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.