Пермяк Евгений Торсунов побил мировой рекорд Паралимпиец завоевал золото чемпионата мира по лёгкой атлетике

Татьяна Лодочникова и Евгений Торсунов / фото: ЦСП Пермского края

Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил новый мировой рекорд на паралимпийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Нью-Дели (Индия) и забрал золото по прыжкам в длину в классе Т36. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале, легкоатлет прыгнул на 6,14 метра, побив собственный рекорд, установленный в 2024 году.

«Наш земляк Евгений Торсунов побил мировой рекорд и выиграл золото чемпионата мира. На соревнованиях по лёгкой атлетике среди паралимпийцев, которые в эти дни проходят в Нью-Дели, Евгений прыгнул на 6,14 метра, побив свой прошлогодний результат — 6,05 метра, установленный на Кубке чемпионов в Екатеринбурге». — написал он.

Глава региона также поздравил спортсмена с новой вершиной, пожелал ему дальнейших побед и новых рекордов, а также поблагодарил его тренера Татьяну Лодочникову за профессиональную подготовку и поддержку.

Евгений Торсунов стал четырёхкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио и Париже. В прошлом году президент России наградил его Орденом почёта за «золото» в Париже.

Напомним, ранее на Чемпионате мира по лёгкой атлетике среди паралимпийских атлетов пермский спортсмен Фёдор Рудаков завоевал бронзовую награду. Среди атлетов с нарушениями зрения (категория T11) его время на дистанции составило 4 минуты и 6 секунд.

