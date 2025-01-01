Паралимпиец из Перми завоевал медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике Федор Рудаков стал бронзовым призёром турнира Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На Чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийских атлетов пермский спортсмен Федор Рудаков завоевал бронзовую награду, сообщили в Минспорта Пермского края.

Среди атлетов с нарушениями зрения (категория T11) его время на дистанции составило 4 мин. 6,51 сек. В данной дисциплине, где спортсмены выступают в тандеме с сопровождающим, Фёдор и его партнер-лидер Антон Кулятин стали бронзовыми медалистами. Подготовкой спортсмена занимаются тренеры Елена и Александр Поповы.

В составе российской сборной на чемпионате также выступают известные спортсмены-паралимпийцы из Пермского края: двукратный победитель Паралимпийских игр Евгений Торсунов и чемпионка Паралимпиады Галина Липатникова.

