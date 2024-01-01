Алёна Бронникова Президент вручил Орден почёта пермскому паралимпийцу Евгений Торсунов выиграл «золото» летней Паралимпиады в Париже Поделиться Твитнуть

Скриншот видео церемонии вручения государственных наград победителям ХVII Паралимпийских летних игр на сайте kremlin.ru

В Кремле 16 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей летних Паралимпийских игр в Париже. Госнаграды вручал президент России Владимир Путин. Орден Почёта получил и пермяк Евгений Торсунов. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Мы не просто гордимся — мы искренне, глубоко восхищаемся вами, дорогие друзья! Сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью бесконечно вдохновляет миллионы людей. Вы, безо всякого преувеличения, — я скажу совершенно то, что думаю, — уникальные люди: герои и в спорте, и в жизни», — отметил глава государства.

Напомним, Евгений Торсунов выступил в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 м, установив рекорд. Для нашего спортсмена это второе «золото» Паралимпиады. Ранее он уже побеждал в Играх в 2021 году.

В сентябре президент поздравил пермяка с победой, направив обладателю золотой медали Игр-2024 телеграмму. В октябре стало известно, что двукратный паралимпийский чемпион отмечен государственной наградой — Орденом почёта.

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