Пермский паралимпиец награждён Орденом почёта Евгений Торсунов выиграл «золото» Паралимпиады в Париже Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов из Перми отмечен государственной наградой Орден почёта. Соответствующий Указ президент Владимир Путин подписал 21 октября. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как сообщил в своих соцсетях министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, ведомство по предложению Паралимпийского комитета России представило к наградам всех призёров игр 2024 года в Париже.

Напомним, Евгений выступил в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 м, установив рекорд. Для нашего спортсмена это второе «золото» Паралимпиады. Ранее он уже побеждал в Играх в 2021 году.

Тренирует Торсунова Татьяна Лодочникова.

В сентябре президент России Владимир Путин поздравил Евгения Торсунова из Пермского края с победой, направив обладателю золотой медали Игр-2024 телеграмму.

В послании Путин отметил, что в условиях напряжённой борьбы с сильнейшими соперниками Евгений Торсунов продемонстрировал выдающийся уровень своего мастерства и целеустремлённость и справедливо занял высшую ступень пьедестала.

«Этот триумф — большое, знаменательное событие в Вашей жизни, в истории паралимпийского движения России», — говорилось в тексте телеграммы.





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