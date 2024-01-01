Владимир Путин поздравил пермского паралимпийца с золотой медалью Он пожелал атлету новых достижений Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Торсунова из Пермского края с победой на Паралимпийских играх в Париже. Глава государства направил обладателю золотой медали Игр-2024 телеграмму, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

В своём послании Путин отметил, что в условиях напряжённой борьбы с сильнейшими соперниками Евгений Торсунов продемонстрировал выдающийся уровень своего мастерства, целеустремлённость и справедливо занял высшую ступень пьедестала.

«Этот триумф — большое, знаменательное событие в Вашей жизни, в истории паралимпийского движения России», — говорится в тексте телеграммы.

Президент России пожелал Евгению Торсунову новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Напомним, Евгений выступил в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 м, установив рекорд. Для нашего спортсмена это второе «золото» Паралимпиады. Ранее он уже побеждал в Играх в 2021 году.

Тренирует Торсунова Татьяна Лодочникова.

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