Пермяк Евгений Торсунов взял «золото» на Паралимпийских играх в Париже Это уже вторая высокая награда спортсмена Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Спортсмен из Прикамья Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх — 2024, установив паралимпийский рекорд. Об этом сообщили в минспорта Прикамья.

«Евгений выступает в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 метров, установив рекорд. Для нашего спортсмена это второе «золото» Паралимпиады — он уже побеждал в Играх в 2021 году», — напомнили в ведомстве.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край гордится победой Евгения и поздравил спортсмена и его тренера Татьяну Лодочникову.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Напомним, в конце августа стало известно, что пермские атлеты примут участие в Паралимпийских играх в Париже. В состав сборной России вошли пермяки Евгений Торсунов и Фёдор Рудаков.

Во Францию, где проходили игры, спортсмены прибыли вместе со своими тренерами Татьяной Лодочниковой и Еленой Поповой. Оба являются призёрами Паралимпийских летних игр в Токио.

Путёвки на летнюю Паралимпиаду спортсмены завоевали на Чемпионате мира в Японии, который проходил в 2024 году.

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