Алёна Бронникова Пермяки в составе сборной России примут участие в Паралимпийских играх в Париже Регион будут представлять легкоатлеты Евгений Торсунов и Фёдор Рудаков Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермские атлеты примут участие в Паралимпийских играх в Париже. Как сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края, в состав сборной России вошли пермяки Евгений Торсунов и Фёдор Рудаков.

Сейчас спортсмены уже прибыли во Францию вместе со своими тренерами Татьяной Лодочниковой и Еленой Поповой. Оба являются призёрами Паралимпийских летних игр в Токио.

Путёвки на летнюю Паралимпиаду спортсмены завоевали на Чемпионате мира в Японии, который проходил в 2024 году. Фёдор Рудаков завоевал бронзовую медаль в спорте слепых в беге на 1500 м среди мужчин. Евгений Торсунов стал с результатом 5.89 чемпионом мира по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в прыжках в длину в категории Т36. Затем на Кубке чемпионов в Екатеринбурге в своём классе он установил новый мировой рекорд, показав результат 6.05 м.

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