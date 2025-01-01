В Прикамье объявили угрозу беспилотной опасности Жителей региона просят быть внимательными и не поддаваться панике Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сегодня днём объявлена угроза беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

«Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — сообщили в ведомстве.

Жителям региона приходят соответствующие уведомления.

Как писал ранее «Новый компаньон», в ночь на 3 октября в регионе также вводился режим беспилотной опасности. Он действовал в течение четырёх часов.

Напомним, сегодня ночью из пермского аэропорта были задержаны на прилёт и вылет несколько авиарейсов.

