В пермском аэропорту задерживаются рейс на прилёт и вылет С опозданием отправятся самолёты в Сочи и Калининград Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту «Большое Савино» наблюдаются изменения в расписании вылетов и прилетов, коснувшиеся рейсов в Калининград и Сочи, а также из этих городов. Наиболее ощутимые неудобства испытывают пассажиры, планировавшие вылет вечерними рейсами, осуществляемыми такими авиакомпаниями, как «Россия», «Икар» и Nordwind Airlines.

Зафиксированы задержки с отправлением двух рейсов из Перми в Сочи и одного в Калининград. В частности, рейс FV 6130, следующий по маршруту Пермь — Сочи, теперь запланирован к отправке на 11:35 вместо 10:20. Рейс FV 6124 по тому же маршруту задерживается до 17:40 вместо 16:30. Вылет рейса EO 883 из Перми в Калининград перенесен на 00:15 вместо исходного времени 21:50. Кроме того, произошли задержки с отправлением ночных рейсов из Перми в Анталью, Санкт-Петербург, Сочи, Москву и Шарм-эль-Шейх.

Изменения в расписании коснулись и прибывающих в Пермь рейсов. Например, прилет рейса FV 6129 из Сочи ожидается в 10:43 вместо 09:20. Рейс FV 6123 прибудет в 16:40 вместо 15:20, а рейс EO 423 — в 23:35 вместо 20:40. Прибытие рейса N4 423 также ожидается с задержкой — в 23:35 вместо 20:40.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.