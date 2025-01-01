В Пермском крае на четыре часа объявляли режим беспилотной опасности Жителей просили сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

В Пермском крае минувшей ночью вводился режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы были оповещены и приведены в полную готовность. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Информация в 3 часа ночи 3 октября была распространена в соцсетях и telegram-каналах, на телефоны граждан поступили уведомления в виде SMS-сообщений. Жителей просили быть внимательными и не поддаваться панике, им также напомнили номер вызова экстренных служб — 112.

О снятии режима беспилотной опасности в Пермском крае власти сообщили в 07.15.

