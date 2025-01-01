В Прикамье оперштаб обсудил ликвидацию последствий атаки БПЛА на Березники Глава города выразил благодарность сотрудникам МЧС Поделиться Твитнуть

фото администрации Березников

Оперативный штаб под руководством мэра Березников Алексея Казаченко провёл рабочее совещание, посвящённое ликвидации последствий атаки БПЛА на город.

Были заслушаны отчёты глав силовых структур, представителей служб безопасности предприятий и руководителя городского управления гражданской защиты. Глава города выразил благодарность сотрудникам МЧС за эффективные действия на объектах, пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Также были определены задачи по оптимизации координации между различными ведомствами.

«Оперативная обстановка спокойная, но не расслабляемся. Ситуацию держим на круглосуточном контроле. Разбор полётов и прилётов закончен», — подытожил мэр города.

Напомним, в ночь на 3 октября Березники атаковали украинские БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом на ул. Большевистской, а на предприятии «Азот» произошла приостановка производственного процесса. Сейчас завод функционирует в обычном режиме. В результате атаки никто из людей не пострадал.

Что касается дома, то существует риск обрушения чердачного перекрытия. Одна квартира сильно повреждена. В ближайшие дни жителям помогут с разбором завалов. После этого при поддержке краевых властей здание отремонтируют.

