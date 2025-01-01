В Пермском зоопарке появился новый лемур по кличке Кисель Ему уже шесть лет Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Самец красного вари (одного из крупнейших лемуров Мадагаскара) пополнил коллекцию пермского зоопарка. Редкое животное по кличке Кисель успешно осваивается в своем новом доме — павильоне «Тропический рай и страна обезьян». Пополнение коллекции лемуром вари стало реальностью благодаря благоприятным условиям содержания, обеспеченным в новом зоопарке, подчеркнули в администрации зверинца.

Специалисты зоопарка установили, что шестилетний Кисель обладает приветливым и веселым нравом. Он обожает, когда ему делают массаж, уделяют внимание и играют с ним. В еде он отдает предпочтение нектаринам и киви. Лемуры вари занесены в Международную Красную книгу.

Увидеть нового питомца зоопарка можно будет уже в ближайшие дни. Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский зоопарк в связи с окончанием тестового периода работы повысил стоимость билетов. Как сообщили в минкульте Пермского края, посещение зверинца взрослым обойдётся в 600 руб. в будни и 800 руб. в выходные. Цена детского билета — 500 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.