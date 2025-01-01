В Пермском зоопарке появился новый лемур по кличке Кисель
Ему уже шесть лет
Самец красного вари (одного из крупнейших лемуров Мадагаскара) пополнил коллекцию пермского зоопарка. Редкое животное по кличке Кисель успешно осваивается в своем новом доме — павильоне «Тропический рай и страна обезьян». Пополнение коллекции лемуром вари стало реальностью благодаря благоприятным условиям содержания, обеспеченным в новом зоопарке, подчеркнули в администрации зверинца.
Специалисты зоопарка установили, что шестилетний Кисель обладает приветливым и веселым нравом. Он обожает, когда ему делают массаж, уделяют внимание и играют с ним. В еде он отдает предпочтение нектаринам и киви. Лемуры вари занесены в Международную Красную книгу.
Увидеть нового питомца зоопарка можно будет уже в ближайшие дни. Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский зоопарк в связи с окончанием тестового периода работы повысил стоимость билетов. Как сообщили в минкульте Пермского края, посещение зверинца взрослым обойдётся в 600 руб. в будни и 800 руб. в выходные. Цена детского билета — 500 руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.