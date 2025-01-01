В Пермском зоопарке с 1 октября повысилась стоимость билетов Завершён тестовый режим работы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

Пермский зоопарк в связи с окончанием тестового периода работы повысил стоимость билетов. Как сообщили «Новому компаньону» в минкульте Пермского края, посещение зверинца взрослым обойдётся в 600 руб. в будни и 800 руб. в выходные. Цена детского билета — 500 руб.

В зоопарке предусмотрены льготы, в том числе бесплатные посещения для многодетных семей и ветеранов. Вход детям до четырёх лет — бесплатный, но при условии наличия свидетельства о рождении. Кроме того, с 1 по 10 октября (6 октября — санитарный день) ввели акцию «Декада пожилого человека», в честь которой пенсионерам вход в зверинец будет бесплатным.





Напомним, до полного переезда животных в новое место обитания посетителям зоопарка предоставляли скидку 50% . То есть для взрослых цена билета была 400 руб., а для детей — 250 руб.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что за два месяца Пермский зоопарк, расположенный в м/р Нагорный, посетило 200 тыс. гостей . За это время в учреждение перевезены все животные с площадки на ул. Монастырской, в том числе приматы, которые адаптируются к новым условиям. В зоопарке также улучшили навигацию, работу касс и увеличили штат сотрудников. С 1 октября учреждение начнёт работать ежедневно с 10:00 до 20:00 (за исключением понедельников).

