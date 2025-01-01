Пермский зоопарк за два месяца работы посетило 200 тысяч гостей Зверинец завершил тестовый режим работы Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

За два месяца Пермский зоопарк, расположенный в м/р Нагорный, посетило 200 тыс. гостей. Правительство Пермского края сообщает, что за время тестового режима в зверинце проведено 77 экскурсий.

За это время в учреждение перевезены всех животные с площадки на ул. Монастырской, в том числе приматы, которые адаптируются к новым условиям. В зоопарке также улучшили навигацию, работу касс и увеличили штат сотрудников.





Из-за завершения тестового периода в зоопарке изменятся условия входа и режим работы. С 1 октября учреждение начнёт работать ежедневно с 10:00 до 20:00 (за исключением понедельников).





Сообщается, что в первой половине октября откроются павильоны «Тропический рай и страна обезьян», «Детский зоопарк», «Африканская саванна», «Ночной мир», «Экзотические птицы». Акватеррариум продолжает работу по старому адресу: ул. Окулова, 3.

